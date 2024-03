Am 22. März am Kapaunenberg Warum diese Initiative in Emmerich Bäume verschenkt

In Emmerich am Rhein können die kostenlosen Bäume und Pflanzen am Freitag, 22. März, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr am Parkplatz Kapaunenberg (Speelberger Straße 115) abgeholt werden. Die Aktion wird von der Stabsstelle Klima- und Umweltschutz im Emmericher Rathaus unterstützt.