Comedy im Bürgerhaus : Essen und Liebe statt Krankheiten und Krieg

REES Die Xantenerin Ingrid Kühne wechselte die Rheinseite und gastierte mit „Von Liebe allein wird auch keiner satt“ im fast ausverkauften Bürgerhaus.

Man müsse einfach mal wieder zum normalen Leben übergehen und gerade in düsteren Zeiten sehr viel lachen. „Ein Kind lacht 400-mal am Tag, ein Erwachsener nur 15-mal, das ist eindeutig zu wenig“, betonte Ingrid Kühne und gab zum Auftakt die Marschrichtung vor: „Wir wollen heute zwei Stunden nicht über Krankheiten und Krieg reden.“ Stattdessen drehte sich ihr Programm „Von Liebe allein wird auch keiner satt“ ums Essen und um die Liebe. „Das sind auch die zentralen Themen in meinem Leben, genau in dieser Reihenfolge“, gestand Ingrid Kühne, die stolz darauf hinwies, seit ihrem letzten Auftritt in Rees fünf Kilogramm abgenommen zu haben – was ihr Ehemann Ralf aber wohl nur mit den Worten quittierte: „Wenn Du fünf Kilo abnimmst, ist das, als wenn ein 40-Tonner die Zierleiste verliert.“ Egal: Schon Oma wusste, dass die „gute Butter“ jedes Gericht noch viel leckerer macht, und sich „abwechslungsreich“ zu ernähren, ist gar nicht so schwer, weil Milka ja 20 verschiedene Sorten hat.