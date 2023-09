Emmerich Menschen wegen Wärmepumpen verunsichert - Stadt bietet Hilfe an

Uwe Heering kennt dieses Problem, denn er ist bereits seit 40 Jahren im Bereich Versorgungstechnik/ Haustechnik tätig und beschäftigt sich seitdem auch mit dem Thema Wärmepumpe. Er kennt die Unsicherheiten und bietet daher gemeinsam mit Hanna Kirchner, der Klimaschutzbeauftragten der Stadt Emmerich am Rhein, einen Infoabend an, bei dem Betroffene mit ihm ins Gespräch kommen können. Der Infoabend findet am Donnerstag, 5. Oktober, um 18:00 Uhr im Emmericher Rathaus statt.