Glaube : Indische Schwestern beten Fürbitten aus dem Netz

In ihrer kleinen Kapelle werden die Ordenschwestern Betsy, Leena und Linet (v.l.) die Fürbitten der Internetnutzer beten. Foto: breuer

Emmerich Am Willibrord-Hospital Emmerich leben sechs Ordensfrauen aus Kerala, Indien. Im Juni beten sie Fürbitten aus dem Internet.

(pbm/cb) Von außen sieht das Verwaltungsgebäude am Emmericher Willibrord-Hospital nicht so aus, als würde es die Wohnungen von Ordensschwestern und sogar eine kleine Kapelle beherbergen. Doch wer mit dem Fahrstuhl in den fünften Stock fährt, steht unmittelbar in der Wohnung, in der die sechs Inderinnen aus Kerala leben. Sie sind von ihrem Orden, der „Congegration of Samaritan Sisters“ (CSS), nach Deutschland geschickt worden. Einige von ihnen leben bereits seit der Gründung des kleinen Konvents vor 24 Jahren am Niederrhein.

Sie haben sich Barmherzigkeit auf die Fahnen geschrieben und möchten mit ihrem Dienst anderen Menschen helfen. In Emmerich engagieren sie sich im Krankenhaus und der benachbarten Senioreneinrichtung in der Pflege. Immer wieder kommen Patienten, Angehörige aber auch Mitarbeiter auf die Ordensschwestern zu und bitten sie um ein Gebet. Sei es zum Trost oder auch als Dank. Schwester Betsy, Oberin in Emmerich, weiß: „Wir glauben, dass es hilft, wenn viele Menschen beten. Das tröstet auch.“

Im Juni werden die Schwestern noch mehr Fürbitten mit in ihre kleine Kapelle nehmen. Einen Monat lang erhalten sie die Mails, die im Internet an das „Haus der Seelsorge“ geschickt werden. Auf dieser Onlineplattform kann jeder Internetnutzer seine ganz persönliche Bitte aufschreiben und sich sicher sein, dass sie während einer Andacht oder während eines Gottesdienstes von einer Glaubensgemeinschaft vor Gott gebracht wird. „Es ist für uns normal, für andere Menschen zu beten“, betont Schwester Linet, die ebenfalls in Emmerich wohnt.