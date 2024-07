In Elten und Hüthum Einbrecher machen Beute in Schulen und Kita

Zu einem Einbruch weiteren Einbruch, diesmal in den Kindergarten „Rappelkiste“ an der Emmericher Straße in Elten kam es zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr. Dabei beschädigen unbekannte Täter ein Fenster und drangen so in die Räumlichkeiten der Kita ein. A entwendeten aus eiuch diese wurde durchsucht. Gestohlen wurde eine Geldkassette, in der sich ein niedrigen dreistelligen Betrag an Bargeld befand. Auch hier konnten die Einbrecher unerkannt vom Tatort flüchten.