Fällungen : Bäume müssen weichen

Im Ortsteil Mehr wurden aus Sicherheitsgründen rund 20 Pappeln gefällt. Auf dem Besucherparkplatz der Turnhallen müssen Bäume dem Neubau weichen.

(RP) Um den beschlossenen Neubau der dritten Einfeldsporthalle an der Realschule zu realisieren, müssen zwei Platanen auf dem Besucherparkplatz der Turnhallen weichen. Die Fällarbeiten werden bis Donnerstag, 27. Februar, abgeschlossen sein. Darüber hinaus wurden an der Alten Bislicher Straße im Reeser Ortsteil Mehr rund 20 Pappeln gefällt, da sie bruchgefährdet und nicht mehr standsicher waren.

Bis zum Samstag, 29. Februar, darf die Gehölzpflege für bestimmte Gehölze noch durchgeführt werden. Danach beginnt zum Schutz der Vegetation bis zum 30. September eines jeden Jahres ein Beseitigungsverbot. Davon unberührt sind baumpflegerische Maßnahmen, wie Kronenrückschnitte, die auch in dieser Zeit erlaubt sind. Der Gehölzschnitt an Straßen steht immer wieder in der Kritik. Bürgerinnen und Bürger bemängeln den oft rigiden Rückschnitt. Für die Verantwortlichen steht aber die Verkehrssicherheit an erster Stelle. Auch im Stadtgebiet Rees mussten in den vergangenen Wochen an einigen Stellen Gehölzarbeiten durchgeführt werden, um die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten. Die Rückschnitte dienen aber auch dazu, Bäumen und Sträuchern neuen Platz zu geben, um neu auszutreiben.