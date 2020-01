Politik : Rees soll eine Wählergemeinschaft bekommen

REES Die Vereinigten Wählergemeinschaften im Kreis Kleve wollen jetzt auch in Rees vertreten sein. Eine unabhängige Wählergemeinschaft soll nun auch dort gegründet werden.

(bal) In Rees wird es offenbar eine neue politische Bewegung geben. Wie jetzt der Vorsitzende der „Vereinigten Wählergemeinschaften Kreis Kleve“ Ralf Jansen mitteilte, soll auch in Rees eine unabhängige Wählergemeinschaft gegründet werden. Die dafür notwendigen Schritte würden in den nächsten Wochen eingeleitet. Die Kreiswählergemeinschaft hatte in dieser Woche zu einem zweiten Stammtisch mit Reeser Bürgern geladen. Nachdem die Premiere im November auf wenig Interesse stieß, habe dies nun am Mittwoch anders ausgesehen. .