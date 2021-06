Alte Postfiliale und Optiker : Einbrecher flüchten zweimal ohne Beute

Rees Zwischen Dienstag und Donnerstag hat es in der Reeser Innenstadt zwei Einbruchsversuche gegeben. In beiden Fällen mussten die Täter ohne Beute das Weite suchen.

(RP) Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend gegen kurz nach 23 Uhr den Einbruchsalarm einer Postfiliale an der Straße „Vor dem Delltor“ ausgelöst, nachdem sie ein Fenster auf der zur Straße „Am Stadtgarten“ gelegenen Rückseite des Gebäudes aufgehebelt hatten. Offenbar durch den Alarm abgeschreckt, drangen sie jedoch nicht in die Geschäftsräume ein und flüchteten ohne Beute.

Genauso ging es jenen Einbrechern, die zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen versuchten, in die Geschäftsräume eines Optikers an der Dellstraße einzudringen. Sie hebelten an einer auf der Rückseite des Gebäudes gelegenen Tür herum, gelangten laut Polizei jedoch nicht in die Filiale. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich in beiden Fällen unter Telefon 02822 7830 entgegen.