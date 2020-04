Corona-Pandemie : Detektiv-Arbeit in Sachen Corona

Info

Abläufe verbessert Die Abläufe an der Corona Drive-In Abstrichstelle auf dem Hof der Realschule am Westring haben sich inzwischen deutlich verbessert und sind eingespielter. Insofern wird der Zeitraum in dem die Tests durchgeführt werden um eine Stunde begrenzt. Die Abstriche werden somit ab Montag, 6. April, montags bis freitags von 12 bis 13 Uhr abgenommen.

Bislang 45 Tests Nach wie vor ist es so, dass nur die Reeser Hausärzte festlegen können, welche Personen an der Teststelle auf dem Schulhof der Realschule Rees getestet werden. Dabei finden die Kriterien des Robert-Koch-Instituts Anwendung. Seit dem Start der Teststation am 27. März wurden bislang 45 Personen auf das Coronavirus getestet.