Die Kirmes in Rees Ein Volksfest für alle Generationen

In der Tat erwies sich die Reeser Kirmes ab der ersten Minute als das perfekte Wochenendprogramm für jede Altersstufe: Die Kleinsten hatten sichtlich Spaß am Entenangeln, am Kettenkarussell und an der ersten Fahrt im kleinen Renn- oder Feuerwehrwagen, die Jugendlichen testeten im Rock’n’Roll-Express, im Disco Dance oder in der Turbine die Belastbarkeit ihres Magens, und die Erwachsenen klönten am Bierstand mit Freunden und Verwandten, die nicht selten aus anderen Städten oder Bundesländern extra nach Rees angereist waren.