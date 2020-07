58 Todesopfer in Emmerichs Partnerstadt : Kirkland weiterhin Corona-Hotspot

In diesem Pflegeheim in Kirkland wütetet das Virus besonders schlimm: Allein hier erlagen 37 Bewohner der Krankheit. Foto: AP/Elaine Thompson

KIRKLAND/EMMERICH In Emmerichs Partnerstadt in den USA sind mittlerweile 58 Menschen an Covid-19 gestorben, über 480 haben sich mit dem Coronavirus infiziert. In der Region übertrifft nur die Metropole Seattle diese Zahlen.

Anfang Februar hat der Ort Kirkland in den USA traurige Berühmtheit erlangt. Die 50.000-Einwohner-Stadt am Lake Washington, in die bis in die frühen 2000er Jahre hinein etliche Emmericher zum partnerschaftlichen Austausch reisten, war eine der ersten in den Vereinigten Staaten, die zum Corona-Krisenherd wurde. Vermutlich gab es dort auch den ersten Amerikaner, der an Covid-19 starb. Noch bevor die Infektionswelle die USA flächendeckend erfasste, waren ihr in Kirkland bereits 37 Menschen zum Opfer gefallen (die RP berichtete).

Ein Corona-Hotspot ist Kirkland jetzt immer noch, wenngleich die Zahlen nicht mehr so heftig wie im Frühjahr ansteigen. Wie der „Kirkland Reporter“ vergangene Woche berichtete, sind dort mittlerweile 58 Menschen an der Viruserkrankung gestorben, 486 Infektionsfälle (Stand 23. Juli) waren dort registriert. Zahlen, die in der gesamten Region nur von der Metropole Seattle (über 700.000 Einwohner, 3660 Infektionen, 139 Tote) übertroffen werden.

Am Ortseingang Reeser Straße zeigt dieses Schild, mit welchen Städten Emmerich offiziell freundschaftliche Beziehungen pflegt. Foto: Markus Balser

Info King’s Lynn, Silute und Kirkland Die Städtepartnerschaften Emmerich hat drei Partnerstädte. Mit King’s Lynn (43.000 Einwohner) in England wird seit 1978 eine Städtepartnerschaft gepflegt. Zu Silute in Litauen gibt es seit 1990 eine freundschaftliche Verbindung. Die Stadt hat rund 15.000 Einwohner. Kirkland im US-Bundesstaat Washington hat circa 50.000 Einwohner. Auf dem Papier besteht die Städtepartnerschaft seit dem Jahr 1995.

Kirkland ist seit dem Jahr 1995 Partnerstadt Emmerichs. Auch wenn die Beziehung mittlerweile nur noch auf dem Papier existiert, weil die offiziellen Kontakte in den 2000er Jahren eingeschlafen sind, gibt es noch hier und da private Verbindungen. Auf Initiative des damaligen Stadtdirektors Horst Boch waren die Beziehungen nach Kirkland geknüpft worden. Etwa 400 Jugendliche aus Emmerich waren über den Freundeskreis Emmerich-Kirkland in die USA geschickt worden. Auch amerikanische Jugendliche kamen regelmäßig nach Emmerich.

Doch im Laufe der Jahre ging das Interesse an der Städtepartnerschaft mit Emmerich immer mehr zurück. Als in Kirkland an keiner Schule mehr Deutsch unterrichtet wurde und Briefe aus dem Emmericher Rathaus an die Offiziellen der US-Stadt unbeantwortet blieben, schlief die Partnerschaft ein. Der Freundeskreis in Emmerich, der die Städtepartnerschaft unterstützte, löste sich schließlich auf.

Bereits vor sieben Jahren, noch unter dem damaligen Bürgermeister Johannes Diks, sollte in Emmerich über eine offizielle Beendigung der Städtepartnerschaft entschieden werden. Geschehen ist das bislang jedoch nicht.

Vielleicht gerät Kirkland ja nun auch in Emmerich wieder mehr in den Fokus. Nachgewiesener Ausgangspunkt der Infektionswelle dort war das „Life Care Center“, ein Pflegezentrum mit 190 Betten. Hier werden Senioren versorgt, die vor allem Kurzzeitpflege benötigen, die sich von einer Operation erholen oder die eine sonstige medizinische Vor- oder Nachbetreuung benötigen. Bislang war das „Life Care Center“ nie durch Negativ-Schlagzeilen aufgefallen. Seit dem Frühjahr ist das anders. Für viele Betroffene ist das Altersheim in Kirkland der Hauptschuldige an der Entwicklung in der Stadt. Einem Bericht der US-Gesundheitsbehörde zu Folge arbeiteten im Februar die Pfleger noch weiter, als sie selbst bereits Symptome der Infektion zeigten. Außerdem monierte die Behörde mangelnde Ausrüstung und ungenügende Schulungen der Mitarbeiter.