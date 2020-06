Corona und die Folgen : Brautgewand aus zweiter Hand

Nur einmal getragen, dann bleibt es im Schrank. Dabei könnte es wieder verkauft werden. In Emmerich eröffnet Aniko Fabricius aus Vrasselt bald einen Second-Hand-Laden für Brautkleider. Ein Ladenlokal ist schon gefunden.

Am Mittwoch heiratet Aniko Fabricius ihren Lebensgefährten Lukas Kawaters. Die Vorbereitung auf ihre eigene Hochzeit hat sie dazu bewogen, sich beruflich zu verändern. „Ich plane im September einen Second-Hand-Brautmodenladen in Emmerich zu eröffnen“, erzählt die 27-jährige Vrasselterin, die zurzeit viel damit zu tun hat, ihr Vorhaben umzusetzen.

Aniko Fabricius wurde in Krefeld geboren und wuchs in Meerbusch auf. Sie hat zwei Töchter. Paula wird Anfang der Woche vier Jahre alt, Birte ist eineinhalb. Mit ihrem Freund Lukas, der aus Geldern kommt, suchte sie ein gemeinsames Haus und wurde vor zwei Jahren in Vrasselt fündig. „Hier leben viele Freunde und Bekannte von uns, deshalb haben wir uns für Vrasselt entschieden“, sagt sie.