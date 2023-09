Riesenproblem in Emmerich Über 100 Kindergarten-Plätze fehlen - was Eltern jetzt tun können

Emmerich · In Deutschland gibt es für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Doch die Umsetzung ist gar nicht so einfach. In Emmerich sind viele Eltern in Not.

21.09.2023, 12:06 Uhr

Ein Mädchen spielt in einer Kita mit bunten Bechern und Bauklötzen. Foto: dpa/Uwe Anspach

In Emmerich warten mehr als 100 Kinder auf einem Platz im Kindergarten. Konkret: 54 Kinder, die über drei Jahre als sind, haben keinen Platz im Kindergarten. 55 Kinder unter drei Jahren haben ebenfalls keinen Betreuungsplatz.