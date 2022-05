Elten : Zum ersten Mal komplette Spargelwoche in Elten

Zum ersten Mal komplette Spargelwoche in Elten

Elten Das wird die Feinschmecker freuen. In diesem Jahr findet im Erholungsort Elten erstmalig eine ganze Spargelwoche statt. Restaurants und Spargelbauern machen mit.

Der Spargel , das weiße Gold der Küche, hat in Elten eine lange Tradition. So fand über zehn Jahre jährlich der Eltener Spargeltag statt, der allen Spargelliebhabern sowohl den Blick hinter die Kulissen als auch einen kulinarischen Gaumenschmaus ermöglicht. Nach der Corona bedingten Pause des Spargeltages hat sich die Arbeitsgemeinschaft dazu entschlossen, den Spargelfreunden eine ganze Spargelwoche anzubieten.

Der ursprüngliche Spargeltag Elten findet seit 2008 statt. Aufgrund der unvorhersehbaren Coronasituation wurde allerdings in diesem Jahr auf Führungen auf den Höfen verzichtet, so dass die Spargelwoche mit zahlreichen Gastronomieangeboten entstanden ist.

Die Spargelwoche findet statt vom 16. bis 2. Mai. Die Eltener Gastronomen kreieren eine Woche lang die verschiedensten Spargelgerichte. Das Angebot reicht von Kennenlernmenüs, Spargel-Drei-Gang-Menüs und auch besonderen Kreationen. Die leckeren Spargelgerichte gib es in dieser Woche etwas günstiger als zu anderen Zeiten. Alle Gerichte werden selbstverständlich hergestellt aus original Eltener Spargel, von den Spargelhöfen Derksen und van Bebber, der von einer besonderen guten Qualität zeugt.

Für diese Veranstaltung bedarf es keiner Eintrittskarten. Um Reservierung in den Gastronomiebetrieben wird aber gebeten. Die „Arbeitsgemeinschaft Spargelwoche Elten“ freut sich, in dieser Woche viele Spargelfreunde in Elten begrüßen zu dürfen.