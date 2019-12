Tradition : Siggi Alefsen: „Bei uns bleiben die Pieten schwarz!“

Emmerich (hg) In den Niederlanden führen die Menschen eine erbitterte Debatte darüber, ob der Nikolaus noch mit seinen schwarzen Pieten unterwegs sein darf oder ob das möglicherweise rassistisch ist.

Deshalb wird er beim Adventsshoppen am Samstag in Emmerich (siehe Interview oben) auch mit drei schwarz geschminkten Gehilfen auf dem Schiff nach Emmerich fahren und hier anlegen.

Der Hintergrund: In den Niederländern ist die Tradition des „Zwarte Piet“ wichtig und sehr populär – auch weil er Geschenke verteilt. Er tritt auf mit schwarzer Schminke, roten Lippen und einer Afro-Perücke. Verschiedene Gruppen sehen in der Aufmachung eine Diskriminierung und wollen ihn abschaffen. Begründung: „Die Leute spielen jedes Jahr die Sklaverei nach, das ist erniedrigend“, sagte zum Beispiel Jerry Afriyie jüngst einer Zeitung. Er ist der Anführer der Anti-Piet-Bewegung in den Niederlanden. Die Tradition sei rassistisch. „Ein Weißer ist der Chef und die Schwarzen laufen ihm nach“, so Afriyie in dem Artikel.