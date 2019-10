Herbstferien : In den Ferien ab ins Grusel-Labyrinth

Emmerich Das Jugendcafé am Brink hat sich für die Herbstferien wieder einiges einfallen lassen, um die Besucher zu unterhalten.

(rey) Los gehen soll es erst in 15 Minuten. Julian (14), Benny (13), Leroy (12) und Chantal (10) stehen aber schon vor der Tür der Gesamtschul-Mensa und sind sichtbar ungeduldig. Doch rein kommen die vier, die immer wieder gerne ins Jugendcafé gehen, noch nicht. Denn da laufen die letzten Vorbereitungen fürs Grusel-Labyrinth. Und das hat es wirklich in sich.

„Leider können wir das Grusel-Labyrinth nur heute anbieten“, bedauert Marcel Janßen. Im nächsten Jahr wolle man es gerne zwei, drei Tage ins Ferien-Programm einbinden. Immerhin hat alleine der Aufbau der Bauzäune, Zelte und der Aufwand für die aufwendige Technik ganze zwei Tage gedauert. Auf ihre Kosten kommen die Kids aber auch so in diesen Tagen.

Am Montag etwa ging’s mit rund 50 Teilnehmern zum Freizeitpark De Efteling in den benachbarten Niederlanden und am heutigen Dienstag folgt dann ein Film-Marathon. Der wird in der Mensa sicher viele Jugendliche anlocken. „Von 15 bis 18 Uhr laufen Disney-Filme, und von 18 bis 22 Uhr Superhelden-Movies“, kündigt Marcel Janßen schon mal an. Da kann jeder kommen, und es gibt Popcorn.