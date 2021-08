Imker aus Elten : Ein Leben für die Bienen

Fritz Trummer bei seinen Bienenvölkern an der Eltener Mühle.

Elten Franz Trummer sorgt in Elten maßgeblich dafür, dass es summt und brummt. Sechs Bienenvölker hält er in den Moiedtjes, weitere Kästen setzte er nun auf die Wildblumenwiese der CDU. Was treibt den 71-Jährigen an?