Beim Reeser Stadt- und Rheinfest Zwei verkaufsoffene Sonntag in Rees

In Rees wird es auch in diesem Jahr nur zwei verkaufsoffene Sonntage geben. Vorbehaltlich der Zustimmung des Reeser Rates am 21. März, werden diese auf das Stadtfest am 26. Mai sowie das Rheinfest am 13. Oktober fallen. Ein dritter verkaufsoffener Sonntag, wie es ihn in früheren Jahren immer wieder gab, fällt auch in 2024 flach.