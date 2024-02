Ausbildung Berufsorientierung auf Augenhöhe

An der Reeser Realschule gab es jetzt eine Ausbildungsmesse der etwas anderen Art: Dafür sorgte die Schule gemeinsam mit der Niederrheinischen IHK. Denn Anstelle von Ausbildern und Personalchefs schickte die Industrie- und Handelskammerr IHK-Ausbildungsbotschafter ins Rennen. Der Grund: Wie ein Arbeitstag in der Ausbildung abläuft und welche Fächer es in der Berufsschule gibt, das können Azubis eben am besten erzählen.