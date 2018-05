Emmerich: IG Metall schreibt Abgeordneten offenen Brief

Emmerich

Die IG Metall Bocholt, zuständig für Emmerich, Rees und Isselburg, fordert die vollständige Rückkehr zur Parität in der gesetzlichen Krankenversicherung ab 2019. In einem offenen Brief hat die IG Metall Bocholt die beiden für den Kreis Borken zuständigen Bundestagsabgeordneten Ursula Schulte (SPD) und Johannes Röhring (CDU) aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass bei einer Abstimmung im Bundestag eine vollständige Rückkehr zur Parität in der gesetzlichen Krankenversicherung beschlossen wird. Mit dem offenen Brief schließt die IG Metall Bocholt an die Unterschriftenaktion aus dem Jahre 2016 an. Seinerzeit waren 3008 Unterschriften gesammelt und an Ursula Schulte übergeben worden, die sie an den damaligen SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel weiterleitete.