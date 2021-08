Emmerich : Idee für Kleiner Wall - Parkdeck statt Schweizer Schotter-Käse

Schlagloch reiht sich an Schlagloch. Der Parkplatz am Kleinen Wall gleicht einem Schweizer Käse. Foto: Christian Hagemann

Emmerich Der Parkplatz am Kleinen Wall ist kostenfrei - und in einem jämmerlichen Zustand. Die Stadt denkt wieder an ein Parkdeck. Nebenan soll im nächsten Jahr der Geistmarkt umgestaltet werden. Der Parkdruck in der City steigt.