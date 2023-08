Emmerich Weniger Autos auf Alter Markt - Warum die Idee der FDP kaum Chancen hat

Das Thema Leerstände und Wohnen in der Innenstadt wird die Politik im kommenden Jahr beschäfiten. Das wird das „Integrierte Stadtentwicklungskonzept“ (ISEK) auf den Prüfstand gestellt. Und: „Nach Fertigstellung der größeren Baustellen in der Innenstadt (Geistmarkt, Neumarkt, Schule am Brink) ist geplant, die Parkraumbewirtschaftung zu überprüfen und ggf. ein neues Konzept zu entwickeln. Dieses wird zu gegebener Zeit der Politik vorgelegt.“