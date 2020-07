Kostenpflichtiger Inhalt: Schienenverkehr : Kein ICE-Halt: „Totalblamage für Emmerich“

Das Archivbild zeigt einen ICE im Emmericher Bahnhof. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Emmerich Der CDU-Bürgermeisterkandidat Dr. Matthias Reintjes greift Bürgermeister Peter Hinze (SPD) in der aktuellen Debatte um einen ICE-Halt an. Hinze habe sich nicht für die Interessen der Stadt Emmerich eingesetzt und bei entscheidenden Sitzungen des Euregiorates gefehlt, so der Vorwurf.