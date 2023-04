Hundewiese in Rees Hundebesitzer erhalten Fragebogen

In vielen größeren Städten gibt es ein solches Angebot bereits: eine große Fläche, auf der Herrchen und Frauchen ihre Hunde frei laufen lassen können. Die FDP hätte eine solche Hundewiese auch gerne für Rees und hat daher einen entsprechenden Antrag gestellt. „Im Stadtgebiet Rees besteht in bebauten Gebieten Leinenpflicht. Außerhalb der bebauten Gebiete ist aber auch oftmals kein Laufenlassen möglich, da die Flächen unter Naturschutz stehen oder mit besonderen Beschränkungen wie im Bereich der Reeser Deiche belegt sind“, schreibt Thomas Winkler in dem Antrag. „Auch die Landwirte wollen keine freilaufenden Hunde auf ihren Feldern – ebenso wenig die Förster in ihrem Wald.“ Die Leinenpflicht werde von Verwaltungsmitarbeitern zu Recht kontrolliert, erschwere aber den Hundehaltern eine artgerechte Haltung ihres Tieres. Laut Tierschutzgesetz müsse jedes Tier verhaltensgerecht untergebracht sein und die Möglichkeit zu artgemäßer Bewegung haben. „Für einen Hundehalter heißt das, er muss für ausreichenden Auslauf im Freien und Gelegenheit für Sozialkontakte sorgen“, so die FDP, die daher den Antrag gestellt hat, eine umzäunte Hundewiese einzurichten.