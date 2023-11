Kameramann Ron Exalto landet Volltreffer bei Facebook Das gibt es nicht jeden Tag zu sehen - Hubschrauber-Überraschung in Emmerich

Ron Exalto, der mit seiner Firma „Elvic Video“ am Finkenweg in Borghees sitzt, tat das, was er sehr gut an. Er schnappte sich direkt seine Kamera und filmte das Ganze. „Die waren hier den ganzen Morgen unterwegs und haben an den Leitungen gearbeitet“, sagt der Niederländer. Was genau das war, was da oben geschah und was da repariert wurde, konnte er nicht sagen. Aber der kurze Film, den er gemacht hat, ist super. Die 30 Sekunden hat er bei Facebook eingestellt und auch ein Bild, das er gemacht hat. Die Reaktionen der Menschen: Begeisterung. So eine Aktion sieht man ja schließlich nicht jeden Tag.