EMMERICH : Hubschrauber gegen gefährliche Eichenprozessionsspinner

Ein Nest des Eichenprozessionsspinner an einem Baumstamm. Wer so etwas in seinem Garten entdeckt, sollte sich professionelle Hilfe holen. Foto: dpa-tmn/Bernd Thissen

EMMERICH Es ist wieder die Zeit für den Eichenprozessionsspinner. Am Mittwoch, 27. April, ist in Emmerich ein Hubschrauber unterwegs, um Bäume zu besprühen. Und das ist nicht die einzige Maßnahme.

Sie sehen nicht so aus, als ob von ihnen eine besondere Gefahr ausgehen könnte. Und mancher ist vielleicht sogar versucht, die Raupen ein wenig näher zu begutachten. Doch Vorsicht: Was sich da an der Baumrinde bewegt, kann sehr unangenehm, sogar bedrohlich werden. Es geht um die Eichenprozessionsspinner. Seit Jahren bemühen sich die Städte, die Menschen vor ihnen zu schützen.

Um die Population an öffentlichen Straßen und Plätzen und städtischen Waldrändern einzudämmen, setzt die Stadt Emmerich auf verschiedene Maßnahmen. Unter anderem startet am Mittwoch, 27. April, ein Hubschrauber zur Besprühung der städtischen Waldränder. Ab 9 Uhr ist er an folgenden Stellen im Einsatz:

Das Foto zeigt ein Kind, das mit Eichenprozessionsspinnern in Kontakt gekommen ist. Foto: RP/Sandra Pohl

Info Nur so sind die Flächen gefahrlos nutzbar Die Stadt Emmerich bittet die Bevölkerung um Verständnis für die Bekämpfungsaktionen. „Es ist unser Ziel, Gesundheitsgefährdungen für die Bevölkerung zu vermeiden. Nur durch diese Maßnahmen können die betroffenen öffentlichen Flächen auch während der Sommermonate gefahrlos genutzt werden“, so Holtkamp weiter. Für Fragen in Sachen Eichenprozessionsspinner und Bekämpfungsaktion steht Georg Holtkamp von den Kommunalbetrieben Emmerich am Rhein unter 02822/925634 zur Verfügung.

Elten: die Bereiche B8 / Haagsche Straße, Industriegebiet Kattegat, Friedhof Stockumer Straße und Hochelten.

Hüthum und Emmerich: die Bereiche Hoher Weg / Am Kiefernbusch, Kettelerstraße, Schlösschen Borghees, Ostermayerstraße, Gnadental-und Finkenweg, Weseler Str. zwischen B220 und Diepe Kuhweg, sowie die Dechant-Sprünken-Straße/Tackenweide. Aus diesem Grund ist der Friedhof im Ortsteil Elten am Vormittag des 27. April bis circa 13 Uhr geschlossen.

Besprüht werden die Bäume aus der Luft mit einem Präparat, das biologisch abbaubar und für Menschen und Tiere ungefährlich ist. „Während der Überfliegung sollten aber aus hygienischen Gründen Fenster und Türen geschlossen bleiben. Menschen und Tiere sollten sich im Haus aufhalten und Swimmingpools oder Planschbecken abgedeckt werden. Nach dem Abtrocknen sind alle Flächen wieder zu begehen“, erläutert Georg Holtkamp, der die Bekämpfungsmaßnahmen bei den Kommunalbetrieben Emmerich koordiniert. Die Straßenabschnitte werden für den Zeitpunkt der Überfliegung gesperrt.

In den nächsten Tagen erfolgt außerdem die Bekämpfung mit Hilfe eines Hubwagens. Ein Fachunternehmen besprüht 600 Bäume in ausschließlich öffentlichen Bereichen. Hierzu zählen: Parks, Friedhöfe, Spielplätze, Schulen, aber auch stark frequentierte Fahrradwege. An weniger stark genutzten Straßen, Wegen und Plätzen, an denen mit Eichenprozessionsspinnern zu rechnen ist, werden Schilder mit entsprechenden Warnhinweisen und Verhaltensregeln aufgestellt.