Homerun Emmerich/Kleve Heiß auf den Hafenlauf

Gut 530 Läufer waren hier im vergangenen Jahr unterwegs. Hafengeschäftsführer Michael Mies ist überzeugt, dass es in diesem Jahr noch eine ganze Stange mehr werden. Dafür hat die Hafengesellschaft Contargo schon eine Menge organisiert. Die Resonanz ist bereits gut. „Alle großen Emmericher Firmen haben sich angemeldet“, sagt Jörg Bujar, der zusammen mit Simon Berntsen und Sascha Tück den Homerun einst aus der Taufe hob. Was die Organisatoren besonders freut: Einzelne Firmen haben die Homerun-Idee nicht nur in andere Städte, sondern sogar auch in anderen Länder getragen. Bei KLK werden sich sogar Läufer in Malaysien für den guten Zweck engagieren.