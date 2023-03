Feuerwehreinsatz Großaufgebot löscht Brand auf Campingplatz Mehr

Ein Aufgebot von rund 50 Feuerwehrleuten aus mehreren Löschzügen hat am Samstagabend einen Brand auf einem Campingplatz in Mehr (Zur langen Renne an der Alten Poststraße) gelöscht. Wie der Wehrleiter der Reeser Feuerwehr, Marc Pohle, der RP auf Nachfrage mitteilte, hatte ein mobiles Wohnhaus aus Holz Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Wehr, die gegen 18.30 Uhr alarmiert worden war, habe das etwa acht mal vier Meter große Haus bereits im Vollbrand gestanden. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Haus. Verletzt wurde niemand.