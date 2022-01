Beiträge von Gymnasiasten : Gedenkveranstaltung zum Holocaust im Bürgerhaus

REES Am Donnerstag, 27. Januar, wird es wieder eine Gedenkveranstaltung zum Holocaust im Reeser Bürgerhaus geben. Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Aspel wirken an Beiträgen mit. Zudem wird der Film „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ gezeigt.

(RP) Unter dem Motto „Als Hitler meine Kindheit stahl – Fluchterfahrungen von Kindern“ haben die Grundkurse Geschichte der Klasse 12 am Gymnasium Aspel und der Geschichtsverein Ressa den Abend gestaltet. Um 18 Uhr beginnt die Veranstaltung im Bürgerhaus und kann von Genesenen und vollständig Geimpften nach vorheriger Anmeldung besucht werden. Anmelden kann man sich täglich von 10 bis 16 Uhr bei der Touristeninformation der Stadt Rees telefonisch unter 02851 51555 oder per Mail an tourist.information@stadtrees.de.