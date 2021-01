Dieses Foto aus dem Jahr 1911 zeigt die jüdischen Zwillingsschwestern Herta Wolff (5. v.l.) und Else Wolff (4. v.r.). Hertha Wolff überlebte den Holocaust. Else Wolff wurde 1943 im KZ Jzbica ermordet, ihre ältere Schwester Erna Susanna starb im selben Jahr in Auschwitz. Foto: Ressa