Holm Dressler in Rees Gottschalk, Elstner, Jauch und Klum - Der Mann hinter „Wetten, dass..“

Weniger erfolgreich verlief die Fernsehkarriere des Reesers Michael Scholten: Holm Dressler zeigte Aufnahmen aus dem Jahr 2000, als er in einem türkischen Ferienclub eine Testsendung namens „Europashow“ produzierte, in der deutsche Familien fremdsprachigen Comedians skurrile Situationen schildern sollten. In Ermangelung von echten Prominenten bildeten damals mitgereiste Journalisten die „prominente Jury“, darunter auch der Reeser. Die Show schaffte es nie ins Fernsehen, aber jetzt in Ausschnitten auf die Leinwand des Bürgerhauses. Auch Scholtens „Ressa“-Vorstandskollege Dirk Kleinwegen, der beim Vortrag die Videoclips einspielte, kennt Holm Dressler schon seit den 80er-Jahren. Damals vermittelte Dressler dem Reeser für die Schülerzeitung „Durchblick“ ein Interview mit Thomas Gottschalk am Rande einer „Wetten, dass..?“-Produktion in Duisburg.