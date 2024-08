Vor dem Delltor in Rees Kellergewölbe sorgt für Straßensperrung

Wenn es am Niederrhein bei Bauarbeiten in den Boden geht, kann es manchmal die ein oder andere Überraschung geben: alte Stadtmauer- oder Gebäudereste, die in der Erde schlummern, sind keine Seltenheit. Auch kann es immer wieder Bombenfunde aus dem Zweiten Weltkrieg geben. In der Reeser Innenstadt ist jetzt allerdings ein Fall aufgetreten, den man eher aus Bergbaugebieten kennt – im Rahmen der Bauarbeiten „Vor dem Delltor“ in Rees hat sich über Nacht in Höhe der ehemaligen Post unter der Straße ein Hohlraum aufgetan.