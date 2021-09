Rauchmelder weckt Anwohner : 80.000 Euro Schaden durch Kellerbrand

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Mittwoch an die Gendringer Straße ausrücken. Foto: dpa/Marcel Kusch

ANHOLT Bei einem Kellerbrand ist in der Nacht zu Mittwoch in einem Wohnhaus hoher Schaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Ursache könnte ein technischer Defekt gewesen sein.

(RP) Im Keller eines Wohnhauses ist es in der Nacht zum Mittwoch in Isselburg-Anholt zu einem Brand gekommen. Die beiden Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen, nachdem der Alarm der Rauchmelder sie geweckt hatte. Kräfte der Feuerwehr Isselburg löschten das Feuer und belüfteten das Gebäude an der Gendringer Straße. Nach Angaben der Polizei ist die Ursache für das Feuer noch nicht abschließend geklärt. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte möglicherweise ein technischer Defekt dazu geführt haben. Bei dem Brand entstand nach Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von circa 80.000 Euro