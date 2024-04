Emmerich und King’s Lynn Es hängt an einer Person - Warum es für den Freundeskreis doch noch Hoffnung gibt

Auf englischer Seite ist die Lage übrigens ähnlich. Zwar wechselt der Vorstand des Freundekreises in King’s Lynn alle zwei Jahre rollierend. Doch auch hier sind die Mitglieder älter geworden, das Reisen beschwerlicher. Und für junge Leute – sowohl in England als auch in Deutschlang - fehlt oft einfach der Anreiz für solche Kontakte. „Dabei ist es heute ja gar nicht mehr so, dass man bei einem Besuch Leute aufnehmen muss oder bei einer Familie wohnt. Das kann man auch alles im Hotel machen“, sagt Brita Buckermann.