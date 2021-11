Festnahmen am Grüttweg : Polizei stellt 35 gestohlene Maschinen sicher

Am Grüttweg klickten die Handschellen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Rees Der Polizei ist in Rees wohl ein Schlag gegen eine Diebesbande gelungen. Am Mittwochabend nahm sie zwei Männer fest, in deren Kleinbus sich etliche gestohlene Gartengeräte befanden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Am Mittwochabend fiel einem Streifenteam aus Kleve gegen 22 Uhr auf dem unbeleuchteten Parkplatz einer Sportstätte am Grüttweg ein weißer VW Transporter mit geöffneter Tür auf. Als die Polizeibeamten sich dem Fahrzeug nährten, trafen sie zwei 30-jährige Männer niederländischer Herkunft an. Insgesamt 35 Gartengeräte befanden sich im und hinter dem Wagen.