Grietherort und Schanz sind Inseln Pegelstände klettern weiter – Emmerich erreicht Hochwassermarke

Seit Tagen steigen die Pegelstände am Niederrhein. In Rees wurde am frühen Morgen des 26. Dezember 8,47 Meter (plus 48 Zentimeter im Vergleich zum Vortag) gemeldet. Die untere Promenade ist schon seit einigen Tagen gesperrt. In Emmerich lag der Pegel am Dienstagmorgen bei 7,53 Meter. Im Vergleich zum Vortag kletterte der Pegel um 51 Zentimeter. Damit ist nun auch die Hochwassermarke I erreicht. Bei der Überschreitung der Schifffahrts-Hochwassermarke I müssen Schiffe möglichst in der Mitte des Flusses fahren. Eine Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometer gegenüber dem Ufer darf nicht überschritten werden. Hochwasser-Touristen können die Auswirkungen auf die Schifffahrt gut beobachten: Schubschiffe kämpfen um jeden Meter, der sie nach vorne bringt, langsam und möglichst in der Mitte der Fahrrinne. Sogar solche, die rheinabwärts, also in Richtung Niederlande unterwegs sind, tun sich schwer.