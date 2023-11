Hochwasser im Rhein Teile der Reeser Rheinpromenade werden gesperrt

Rees · Wegen des steigenden Rheinpegels ist die Promenade in Rees jetzt in Teilen für den Fußgängerverkehr gesperrt worden. Wie hoch das Wasser steht und wie es in den kommenden Tagen weitergeht.

20.11.2023 , 16:38 Uhr

6 Bilder Das ist das Rheinhochwasser bei Rees 6 Bilder Foto: Guido Schulmann

Aufgrund des Hochwassers hat die Stadt Rees jetzt große Bereiche der unteren, aber auch der oberen Rheinpromenade gesperrt. Die ersten „Hochwasser-Touristen“ wollten sich am Montag das Naturschauspiel nicht entgehen lassen und zückten Handys und Fotoapparate. Ganz gut sehen lässt sich das Hochwasser in Höhe des Rheinparkhotels, wo man in Richtung Wardstraße ebenso noch auf die Promenade kann, wie im Bereich Richtung Spielplatz und Skulpturenpark. Auch vom Rathaus aus kann man noch Richtung Rhein laufen. Die restlichen Bereiche sind gesperrt. An der Brücke zwischen Grietherort und Grietherbusch hat das Wasser fast die Straße der Brücke erreicht. Größere Äste und Baumstämme, die sich im Sturm vor einigen Tagen gelöst haben, krachten bereits als Treibgut gegen die Brücke und blieben dort hängen. Stand Montagnachmittag lag der Rheinpegel bei Rees bei 716 Zentimetern. Am vergangenen Dienstag wurden noch 413 Zentimeter gemessen. Die Prognose sagt für die nächsten Tage noch einen leichten Anstieg und dann einen stagnierenden Pegel des Rheins voraus. Der höchste in Rees jemals gemessene Pegel liegt bei 1097 Zentimetern. Die Rekordmarke stammt vom 3. Januar 1926. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das ist das Rheinhochwasser bei Rees

(bal)