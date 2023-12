Pegel in Rees und Emmerich sollen weiter steigen Hochwasser – so ist die Lage am Niederrhein

Auch am Niederrhein steigen die Wasserstände weiter an. Am Pegel Köln wird derzeit ein Anstieg bis in einen Bereich von 770 bis 800 Zentimeter vorhergesagt. Am Pegel Duisburg-Ruhrort wird die Meldehöhe von 800 Zentimeter voraussichtlich heute Mittag überschritten mit steigender Tendenz.