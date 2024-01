Hochwasser in Rees Ärger am gesperrten Deich in Haffen

Info

Aktuell Der Rheinpegel Rees hatte am 27. Dezember mit 882 Zentimetern seinen Höchststand der letzten Wochen erreicht. Am Neujahrstag lag der Pegel bei 702 Zentimetern. Laut Vorhersage wird er bis Mitte der Woche weiter fallen, dann aber wieder ansteigen.

Historie In Rees existiert mindestens seit Anfang der 1770er-Jahre ein Pegel zur Wasserstandsbeobachtung. Im Jahr 1802 wurde ein Lattenpegel mit Nullpunkt an einem Turm der alten Stadtmauer errichtet. Im Jahr 1818, in dem auch die regelmäßige Pegelbeobachtung begann, wurde ein zweiter Pegel errichtet. Damals wurde noch in Fuß gerechnet. 1872 wurde die Skala auf Metermaß umgestellt.