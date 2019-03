Projekt der Hochschule Rhein-Waal: U-Boot-Teams gehen im Embricana auf Tauchstation

Emmerich Zwei Studentengruppen der Hochschule Rhein-Waal testen im Emmericher Freizeitbad ihre selbst konstruierten U-Boote.

Seit Ende 2018 unterstützt das Embricana das HSRW-Submarine-Team. Einmal monatlich haben die Studenten der Fakultät „Technologie und Bionik“ die Gelegenheit, außerhalb des regulären Badebetries ihr selbst konstruiertes U-Boot im Sportbecken des Schwimmbades zu testen. „Wir sind sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, hier trainieren zu dürfen. So konnten wir auch in den Wintermonaten testen und unser U-Boot weiterentwickeln“, freut sich Professor William Megill, der das Studierendenprojekt 2012 an der Hochschule Rhein-Waal ins Leben rief und seitdem betreut.

Aktuell trainieren zwei Teams im Embricana. Das 2019-Team, das sich in diesem Jahr erstmals mit der Technischen Universität Delft an der französischen Mittelmeerküste bei einem Rennen im offenen Gewässer messen wird – und das 2020-Team. Das möchte 2020 nach England reisen und am European Submarine Race teilnehmen, wo die Hochschule Rhein-Waal in den vergangenen Jahren mehrmals vordere Plätze belegte.