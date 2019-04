Rees : Hochschul-Besuch beim Unternehmertreff in Rees

Hochschul-Besuch beim Unternehmertreff in Rees

Beim Unternehmer-Frühstück in Rees spricht Prof. Dr. Eberhard Menzel über zehn Jahre Hochschule Rhein-Waal. Foto: Wfg Kreis Kleve

Rees „Zehn Jahre Hochschule Rhein-Waal – ein Gewinn für Region und Wirtschaft“

(RP) Professor Dr. Eberhard Menzel, der Beauftragte für die Funktion des Präsidenten der Hochschule Rhein-Waal, wird Rees besuchen. Im Rahmen der Reihe „Unternehmerfrühstück mit der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve“ referiert er am Montag, 29. April, 9 Uhr, im Hotel Rheinpark vor den Firmenchefs aus Rees und Umgebung.

„Zehn Jahre Hochschule Rhein-Waal – ein Gewinn für Region und Wirtschaft“ ist der Vortrag überschrieben, in dem Menzel die Entwicklung Revue passieren lassen wird. Deutlich mehr als 400 Beschäftigte steuern heute an jedem Tag den Campus an, um den Erwartungen und Wünschen der mehr als 7000 Studierenden gerecht zu werden.