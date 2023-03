Freizeit 25 Jahre Frühlings-Hobby-Markt in Haffen

Am Sonntag wurde in Haffen ein silbernes Jubiläum gefeiert. Seit 25 Jahren gibt es nun schon den Frühlings-Hobby-Markt in der Haffener Schützenhalle, einige Jahre später kam das Treffen der Oldtimer-Trecker-Freunde hinzu. Zweimal fiel der Markt coronabedingt aus, so dass er nun zum 24. Mal stattfand. An über 30 Ständen in und vor der Schützenhalle konnten die Besucher schönes Kunsthandwerk in Form von feinen Dekorationsartikeln, Schmuck, handgefertigten Karten, Kerzen, Buchfaltkunst, Blumenkränzen, Floristik und vieles mehr bewundern. Der Veranstalter, die St. Lambertus Schützenbruderschaft, freute sich über zahlreiche Besucher bei sonnigem Wetter. Die Schützen und Schützenfrauen kümmerten sich am Grillstand und mit einer gut bestückten Caféteria um Essen und Trinken. „Insgesamt haben wir 34 Stände, davon sind vier draußen untergebracht“, sagte Waltraud Balkenborg, eine der Organisatorinnen, die an einem Stand ihre Buchfaltkunst präsentierte. „Die meisten Händler sind Stammgäste, aber es gibt auch zehn neue.“