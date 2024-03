Toller Frühlings-Hobby-Markt “Handmade with love“ - Warum so viele Leute nach Haffen kamen

Linda Barth, die von ihrer Tochter Laura unterstützt wurde, hatte in der Corona-Zeit die Hobby-Werkstatt ihres Vaters übernommen und ihre Leidenschaft für Holzarbeiten mit der Dekupier- und Stichsäge entdeckt. An ihrem Stand lagen Schnullerparkplatz- und Schlüsselbretter, Kerzenständer und Holz-Balkonkästen in großer Auswahl. „Hier herrscht eine besondere Atmosphäre“, sagte die Flürenerin. „Auch die Händler untereinander sind sehr freundlich und hilfsbereit.“ Holzarbeiten stellt auch Karlheinz Jargon aus Xanten her. An seinem Stand konnte man ihm beim Sägen an der Dekupiersäge über die Schulter schauen.