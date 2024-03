Rees will wieder Hansestadt werden Von der heimlichen zur offiziellen Hansestadt

Am Ende seines Vortrags konnte Dr. Veit Veltzke nur einen einzigen Grund nennen, aus dem der Reeser Beitritt zum internationalen Städtebund „Die Hanse“ noch scheitern könnte: „Wenn die Stadt Rees ihre Bewerbung zurückzieht.“ Das wird aber nicht passieren, betonte Bürgermeister Sebastian Hense: „Die Hanse ist durchweg positiv konnotiert, eine Mitgliedschaft bringt uns große Vorteile, vor allem für den Tourismus, den wir in Rees weiter ausbauen möchten.“ Der Bürgermeister verwies auf circa 200 Kommunen, die der modernen Hanse angehören und ein gutes Netzwerk bilden, das auch Rees Aufmerksamkeit und Fördergelder bescheren kann. Im Juni, wenn im polnischen Gdansk (Danzig) der 44. Internationale Hansetag gefeiert wird, könnte Rees in die Hanse aufgenommen werden.