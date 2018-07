Hirnhautentzündung in Emmerich: Verdacht auf Meningokokken

Fall in Emmerich

So sehen die gefährlichen Meningokokken aus, die eine Meningitis auslösen können. Foto: RP-Archiv

Emmerich Verdacht auf Meningokokken in der Kindertagesstätte Arche Noah in Emmerich: Alle Eltern und Mitarbeiter der Kita werden direkt von der Gesundheitsabteilung der Kreisverwaltung informiert.

Am Wochenende ist ein Kind der Kindertagesstätte Arche Noah in Emmerich schwer und akut an einer Infektionserkrankung erkrankt. Auch wenn der Erreger noch nicht eindeutig diagnostiziert worden ist, bestehen Hinweise auf eine mögliche Meningokokkenerkrankung. Das Kind hat die Kita bis zum vergangenen Freitag (27. Juli) besucht und war möglicherweise schon ansteckend für andere Kinder dort.