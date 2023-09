Naturschutz in Emmerich Hilfe vom Menschen für den Brachvogel und seine Verwandten

Bei der nun gestarteten Maßnahme wird der wichtige Offenlandcharakter in einem Teilgebiet rund um die Rinnen wiederhergestellt. Dies ist wichtig, um die Vielfalt an Lebensräumen und damit auch die Artenvielfalt zu erhalten und zu fördern. Neben den Wiesenvögel profitieren andere Offenlandarten wie die Sumpfschrecke oder die Schwanenblume von der Freistellung. Diese Arten kommen in kleinen Beständen in den Flutrinnen vor und können sich nach der Freistellung und dem einhergehenden Wegfall der Beschattung ausbreiten.