Brauchtum : Heute beginnt das Schützenfest in Millingen

Heute beginnt das Schützenfest in Millingen

Millingen Das Fest der St.-Quirinus-Bruderschaft startet mit der Disko um 21 Uhr und dauert bis Montagnacht.

(RP) Millingen feiert ab heute Schützenfest: Los geht’s um 21 Uhr mit der Disko. Am Samstag startet um 14 Uhr das Vogelschießen der Jungschützen. Um 18 Uhr schließt sich ein gemeinsamer Gottesdienst an. Der große Zapfenstreich ist anschließend auf dem Schulhof. Dort erhalten die Jugendschützen die Orden vom vorherigen Wettbewerb. Die Kranzniederlegung am Ehrenmal erfolgt um 19.15 Uhr. Tanzmusik im Zelt mit Public Affair gibt’s ab 20 Uhr.