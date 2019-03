Konzert: Gelungene Party

Info

„Neue Saiten“ Herman van Veen präsentierte sein neues Programm „Neue Saiten“. Das gleichnamige Album erschien im Herbst 2018.

Ausnahme-Künstler Bereits bei seinem ersten Auftritt in Deutschland am 19. Mai 1974 bezauberte der damals bei uns noch völlig unbekannte, selbsternannte „Holländische Clown mit Glatze“ sein Publikum. 2019 feiert er sein 45-jähriges Bühnenjubiläum in Deutschland.