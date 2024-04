Auszeichnung geht nach Emmerich Ehrung für „Mister Rheinmuseum“

Dass der Rheinlandtaler nun erneut nach Emmerich ging, ist dem kulturpolitischen Sprecher des LVR, Michael Solf, zu verdanken. Der ehemalige Landtagsabgeordnete aus dem Rhein-Sieg-Kreis, der gebürtig zwar aus Siegburg kommt, aber vorübergehend auch in Emmerich lebte (als er Referendar im „Gymnasium am Parkring“ für Latein und Erdkunde war), hatte Herbert Kleipaß für die Auszeichnung vorgeschlagen – für seine Verdienste um die Kultur in Emmerich. Der Preis, so betonte die stellvertretende Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland, Gertrud Kersten, ist für Schatzbewahrer und Schatzsucher gedacht; für Menschen, die sich um das Rheinland als Kulturregion verdient gemacht haben.