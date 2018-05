Emmerich : Hendricks: Kleve muss über Schleuse entscheiden

Emmerich Deutlich reagierte jetzt die ehemalige Bundesumweltministerin Barbara Hendricks auf die sich hinziehende Entscheidung zur Schleuse Brienen, die mit dem Deich-Neubau ebenfalls erneuert werden müsste, und auf versteckte Vorwürfe seitens der Stadt, aus Berlin käme keine Hilfe. "Die Stadt hat sich immer noch nicht entschieden, was sie an der Schleuse wirklich will. Ich kann mich aber nur kümmern, wenn ich weiß, was kommen soll", sagt Hendricks. Der Rat müsse langsam mal eine Entscheidung fällen, sonst sei es zu spät. Auch habe sie bereits im Vorfeld deutlich gemacht, dass der Bund die Hälfte der Kosten für den Neubau übernimmt.

Tatsächlich sollte bereits Ostern die Machbarkeitsstudie zu Bau einer neuen Schleuse in Brienen der Öffentlichkeit vorliegen. Jetzt ist Pfingsten. Die Machbarkeitsstudie liege inzwischen vor, aber sie werden noch geprüft, so Stadtsprecher Boltersdorf. Dabei ist Eile angesagt: Denn der Deichverband muss seine Planungen für den Deichneubau voranbringen und hat bereits angekündigt, ohne Schleuse zu bauen. Das aber wäre fatal: nicht nur für den Wassersport, sondern auch für die Wasserqualität des dann endgültig stehenden Gewässers Spoykanal. Hendricks: "Es wäre nicht nur städtebaulich fahrlässig, wenn die Stadt das verschleppt und diese Chance, eine neue Schleuse zu bauen, verstreichen lässt."

(mgr)